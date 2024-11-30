Член сената Швейцарии Мауро Поджиа обрушился с критикой на местные власти, отметив, что они серьёзно ошиблись, когда не попросили Российскую Федерацию принять участие в прошлогодней конференции по завершению бушующего на украинской территории противостояния.
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