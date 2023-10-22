НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 576 подписчиков

Построенный в интересах ВМФ РФ боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на этап размагничивания

Построенный в интересах ВМФ РФ боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на этап размагничивания

Головной боевой ледокол проекта 23550 "Иван Папанин", построенный на "Адмиралтейских верфях" для российского флота, вышел на этап размагничивания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх