Еженедельные лекции о вакцинации от COVID-19 будут проходить в парке Дома Офицеров в Чите

Ведущие специалисты в области здравоохранения Забайкальского края будут проводить еженедельно по средам лекции по вакцинации от коронавируса в парке Дома Офицеров в Чите, сообщил 1 июня на оперштабе замминистра здравоохранения Сергей Базаров.