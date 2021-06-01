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Еженедельные лекции о вакцинации от COVID-19 будут проходить в парке Дома Офицеров в Чите

Еженедельные лекции о вакцинации от COVID-19 будут проходить в парке Дома Офицеров в Чите

Ведущие специалисты в области здравоохранения Забайкальского края будут проводить еженедельно по средам лекции по вакцинации от коронавируса в парке Дома Офицеров в Чите, сообщил 1 июня на оперштабе замминистра здравоохранения Сергей Базаров.

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