"Люди падают под колеса". В Барнауле пожаловались на заледеневшую остановку

Автобусам приходится останавливаться на проезжей части, а пассажирам — добираться до него по ледяной корке Житель Барнаула пожаловался на наледь, которая покрыла проезжую часть возле остановки "Василия Шукшина" на улице Юрина.
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