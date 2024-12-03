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"Люди падают под колеса". В Барнауле пожаловались на заледеневшую остановку

"Люди падают под колеса". В Барнауле пожаловались на заледеневшую остановку

Автобусам приходится останавливаться на проезжей части, а пассажирам — добираться до него по ледяной корке Житель Барнаула пожаловался на наледь, которая покрыла проезжую часть возле остановки "Василия Шукшина" на улице Юрина.

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