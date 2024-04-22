Страна и люди
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Страна и люди

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Общемировые оборонные расходы достигают исторического рекорда

Общемировые оборонные расходы достигают исторического рекорда

SIPRI: общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда SIPRI выпустил обзор оборонных расходов стран мира за 2023 год.

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