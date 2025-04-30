Она обратила внимание на его слова о параде Победы.фото: flickr.com / Совет ФедерацииПрезидент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае 2024 года) подрывает мирные усилия угрозами параду Победы в Москве.
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