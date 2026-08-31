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ЦБ запланировал проанализировать предпосылки для снижения уровня инфляции к 2028 году

ЦБ запланировал проанализировать предпосылки для снижения уровня инфляции к 2028 году

Банк России проанализирует предпосылки для снижения уровня цели по инфляции с нынешних 4% к 2028 году и сообщит об этом заблаговременно.

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