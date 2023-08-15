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Ли Шанфу: КНР может расширить военное сотрудничество со странами ШОС и Ираном

Ли Шанфу: КНР может расширить военное сотрудничество со странами ШОС и Ираном

Китай может расширить сотрудничество в военной сфере со странами ШОС, Белоруссией и Ираном. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности.

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