Ли Шанфу: КНР может расширить военное сотрудничество со странами ШОС и Ираном

Китай может расширить сотрудничество в военной сфере со странами ШОС, Белоруссией и Ираном. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности.
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