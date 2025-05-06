Алёхин рассказал об огромном кладбище для атаковавших Курск боевиков ВСУ

Военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин, комментируя попытки противника прорваться в поселок Тёткино в курском приграничье и все возрастающее количество погибших солдат ВСУ, рассказал о кладбище в Харьковской области, которое стало практически бескрайним.
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