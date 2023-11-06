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Убийство и ограбление в прямом эфире. Ведущего застрелили на глазах у сотен зрителей

Убийство и ограбление в прямом эфире. Ведущего застрелили на глазах у сотен зрителей

57-летнего Хуана Джумалона застрелили в собственной домашней студии, когда он вёл прямую трансляцию. Согласно данным полиции, преступник дважды выстрелил в жертву, затем сорвал его золотое ожерелье и скрылся в неизвестном направлении на мотоцикле вместе с соучастником.

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