COT reading is 100 or 62 depending on a setting you never chose Gold Futures COMEX_DL:GC1! Nightbricks Gold positioning this week reads at the absolute ceiling, or comfortably mid-range, and the only thing that changes between those two answers is a lookback setting most people never touch.
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