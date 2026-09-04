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Как изменились и чем живут актёры «Грозовых ворот» спустя 20 лет после премьеры

Как изменились и чем живут актёры «Грозовых ворот» спустя 20 лет после премьеры

В феврале 2006-го на Первом канале вышел многосерийный фильм Андрея Малюкова «Грозовые ворота». Драма о роте старшего лейтенанта Доронина, которая при поддержке спецназа ГРУ и бывшего боевика Шаха удерживала стратегический перевал, буквально приковала к экранам миллионы зрителей.

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