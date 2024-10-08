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Названы профессии московских ипотечников

Названы профессии московских ипотечников

Чаще всего ипотечные заемщики в Москве — это специалисты с приличным уровнем заработка. Портрет сегодняшних ипотечников представила руководитель агентства недвижимости «PRO обмен» Екатерина Никитина, передает РИАМО.

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