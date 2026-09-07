Продажи электромобилей в России за лето 2026 года выросли более чем вдвое

Продажи новых электромобилей и подключаемых гибридов в России за летние месяцы 2026 года увеличились в более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в отчёте аналитического агентства «Автостат».
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