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Регионы России

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Продажи электромобилей в России за лето 2026 года выросли более чем вдвое

Продажи электромобилей в России за лето 2026 года выросли более чем вдвое

Продажи новых электромобилей и подключаемых гибридов в России за летние месяцы 2026 года увеличились в более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в отчёте аналитического агентства «Автостат».

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