А есть ли в России миллиардеры-меценаты? Есть. Один из них — Сергей Галицкий

Недавно, выступая на ПМЭФ, Путин обратился к нашим сверх меры обеспеченным соотечественникам: к руководителям, собственникам крупных компаний и управленцам, говоря им о том, что настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения к человеку приходят только тогда, когда он связывает своё будущее, будущее своих детей со своей родиной, что изменение жизни вокруг, их вклад в развитие родного города, региона, страны в целом – чрезвычайно важная вещь для самореализации, потому что служение людям и обществу ничем не заменишь.