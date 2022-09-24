Политика как она есть

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А есть ли в России миллиардеры-меценаты? Есть. Один из них — Сергей Галицкий

А есть ли в России миллиардеры-меценаты? Есть. Один из них — Сергей Галицкий

Недавно, выступая на ПМЭФ, Путин обратился к нашим сверх меры обеспеченным соотечественникам: к руководителям, собственникам крупных компаний и управленцам, говоря им о том, что настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения к человеку приходят только тогда, когда он связывает своё будущее, будущее своих детей со своей родиной, что изменение жизни вокруг, их вклад в развитие родного города, региона, страны в целом – чрезвычайно важная вещь для самореализации, потому что служение людям и обществу ничем не заменишь.

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