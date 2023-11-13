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В Новосибирске знакомые рассказали об умершем на матче хоккеисте

В Новосибирске знакомые рассказали об умершем на матче хоккеисте

Спортсмен умер во время матча "Ночной хоккейной лиги" на стадионе в Краснообске.Во время матча "Ночной хоккейной лиги" на стадионе "Колос" в Краснообске в воскресенье, 12 ноября, умер 62-летний хоккеист Андрей Измайлов.

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