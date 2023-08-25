Карелия.ньюс

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Каоельские спортсменки завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Анфиса Васькова из Сортавальской спортшколы олимпийского резерва стала победительницей Всероссийских соревнований по конькобежному спорту “Летний кубок Союза конькобежцев России” среди девушек 16-17 лет, рассказали в Центре спорттивной подготовки.

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