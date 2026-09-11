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В ОАК заявили о восстановлении серийного гражданского авиастроения в России

В ОАК заявили о восстановлении серийного гражданского авиастроения в России

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Россия восстановила ключевые технологические компетенции в области гражданского авиастроения и успешно возобновила серийное производство отечественных пассажирских самолетов, обеспечив полный цикл изготовления – от проектирования до выпуска и сертификации воздушных судов.

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