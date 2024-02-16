В Иркутской области сотрудники ГИБДД и общественники приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Во встрече с воинами-интернационалистами и ветеранами боевых действий приняли участие отряды ЮИД и Юнармии школ Нижнеудинского района, Движение Первых Нижнеудинского района, представитель Общественного совета при ОМВД России по Нижнеудинскому району, специалисты по работе с молодёжью района.