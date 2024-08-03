Российский эндокринолог предлагает защищать мозг с помощь кофе

Защитить мозг от хронического стресса может помочь кофе. Об этом сообщила российская эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на журнал ScienceDirect «Полезные свойства ученые нашли в биоактивных соединениях — полифенолах, которые обладают антиоксидантным действием», — приводит ее слова издание News.