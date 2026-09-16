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Экс-глава поселения в Республике Алтай Лидия Прадед получила условный срок

Экс-глава поселения в Республике Алтай Лидия Прадед получила условный срок

В Чемальском районе Республики Алтай 71-летняя местная жительница, экс-глава Чепошского сельского поселения Лидия Прадед, получила условный срок после года в СИЗО.

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