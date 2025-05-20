Русские войска расширяют контроль в Донецкой Республике: новые позиции взяты

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о расширении контроля русских войск в районе Редкодуба в ДНР. Новые тактические рубежи заняты, установлены огневые позиции на расстоянии до 1 км, что позволяет эффективно контролировать укреплённые зоны украинских сил.