Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы с помощью платформы mos.ru. Об этом он сообщил в мессенджере "Макс".
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