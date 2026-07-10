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Подавшая в суд на коллегу депутат Госдумы объяснила свое решение

Подавшая в суд на коллегу депутат Госдумы объяснила свое решение

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, подавшая иск о защите чести и достоинства против депутата от партии «Новые люди» Ксении Горячевой, объяснила свое решение.

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