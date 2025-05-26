В Польше разразился скандал после похода в паб главы МИД Сикорского

Фотографии встречи министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, кандидата от «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского и оппозиционного кандидата от ультраконсервативной «Конфедерации» Славомира Ментцена в одном из пабов стали причиной резкой реакции интернет-пользователей.