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Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»

Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»

КВАДРАТУРА  КРУГА Если вдруг в какой-то стране «представители гражданского общества» вдруг выйдут на площадь и начнут требовать демократии и прочих пряников, не надо их трогать.

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Комментарии
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Сергей Лобачев
Что бы понять что изложенно надо видеть площадь после таких &#39;&#39;мирных выступлений&#39;&#39;.  Прям по Булгакову &#39;&#39;Собачье сердце&#39;&#39; - &#39;&#39;Ну хорошо, революция
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18 мин.
Сергей Лобачев
. Но зачем же гадить в подьездах&#39;&#39;
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17 мин.
Ч
ЧилиИвано
Если авторы текста статьи глупы, то мы оба папы римских, кто первый, кто второй, бросим жребий 🤩
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16 мин.

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