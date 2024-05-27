КВАДРАТУРА КРУГА Если вдруг в какой-то стране «представители гражданского общества» вдруг выйдут на площадь и начнут требовать демократии и прочих пряников, не надо их трогать.
Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»
Комментарии
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Сергей Лобачев
Что бы понять что изложенно надо видеть площадь после таких ''мирных выступлений''. Прям по Булгакову ''Собачье сердце'' - ''Ну хорошо, революция
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18 мин.
Сергей Лобачев
. Но зачем же гадить в подьездах''
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17 мин.
Ч
ЧилиИвано
Если авторы текста статьи глупы, то мы оба папы римских, кто первый, кто второй, бросим жребий 🤩
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16 мин.
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