Блинкова обыграла экс-первую ракетку мира и вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Анна Блинкова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Каролину Плишкову. В ночь на 8 марта в Индиан-Уэллсе прошел матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Анна Блинкова встречалась с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.