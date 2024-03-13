Мэрия разрешила строительство в частном секторе в рамках КРТ

Новый жилой квартал построят в Калининском районе Новосибирска. Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало разрешение ООО «СЗ „Сибсельмаш“» на строительство в границах улиц Славянской, Ружейной, Войкова и Осоавиахима в частном секторе «Шанхай» Калининского района.
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