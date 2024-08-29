Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 без ограничений

Командующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что страна не ограничила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании переданных Киеву F-16, в том числе, в пространстве над Россией.
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