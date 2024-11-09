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Калужские новости

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«Газель-Некст» врезалась в стоящий на калужской трассе автомобиль

«Газель-Некст» врезалась в стоящий на калужской трассе автомобиль

Накануне, 8 ноября, на 180-м километре трассы М-3 «Украина», случилось ДТП. Автомобиль «Газель-Некст» врезался в стоящий на дороге сломавшийся «Грейт Волл»В 22:06 8 ноября, на 180-м километре трассы М-3 "Украина", случилось ДТП.

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