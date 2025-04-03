Вучич забыл о роли Красной армии в освобождении Югославии — МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление в связи с тем, что президент Сербии Александр Вучич не нашел слов, чтобы почтить память тех, кто освобождал Европу и, в частности, Югославию, во время Второй мировой войны.
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