Стотысячный козырь в "рукаве" Киева. Угроза Крыму ближе, чем кажется

Плохо что жители этих стран не понимают что расположенные у них базы сша ...первоочередная цель как и все ее окружающее. И Россия не станект здесь культуриться как на окраине ..

Алексей Горшков

Наверняка меня в шапкозакидательстве обвинят, но мне кажется, что СЕЙЧАС АКТИВНЕЕ наступать надо! Пока Европа слаба, благодаря отнюдь не нам, А СОБСТВЕННОЙ ГЛУПОСТИ !!! Чёрт его знает - может, ей и удастся свою экономику на военные рельсы перевести - тогда НАМ ХУЖЕ БУДЕТ !!! Пока не поздно - а ПОТОМ ...