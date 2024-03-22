Царьград В последнее время милитаристские заявления слышатся со стороны Европы всё чаще.
Стотысячный козырь в "рукаве" Киева. Угроза Крыму ближе, чем кажется
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ВС
Вадим Скоробогатов
Видать кладбища во франции закончились...Хотят у нас петухов своих хоронить...
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13 час.
Александр Григоров
Плохо что жители этих стран не понимают что расположенные у них базы сша ...первоочередная цель как и все ее окружающее. И Россия не станект здесь культуриться как на окраине ..
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13 час.
Алексей Горшков
Наверняка меня в шапкозакидательстве обвинят, но мне кажется, что СЕЙЧАС АКТИВНЕЕ наступать надо! Пока Европа слаба, благодаря отнюдь не нам, А СОБСТВЕННОЙ ГЛУПОСТИ !!! Чёрт его знает - может, ей и удастся свою экономику на военные рельсы перевести - тогда НАМ ХУЖЕ БУДЕТ !!! Пока не поздно - а ПОТОМ ...
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8 час.
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