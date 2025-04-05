Почему у собаки две пары усов? Секрет, о котором вы не догадывались

Вы замечали, что у собаки усы не только на морде, но и на подбородке? Это не случайность, а важный инструмент выживания! Длинные вибриссы над глазами и на морде работают как радар: улавливают колебания воздуха, помогая ориентироваться в темноте.
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