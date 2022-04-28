Popcaketv

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Кто заменит ведущего?! На Первом канале дали комментарий после увольнения Галкина

Кто заменит ведущего?! На Первом канале дали комментарий после увольнения Галкина

Последние несколько недель кардинально изменили жизнь многих знаменитостей. Непростая ситуация в мире, связанная с политической обстановкой заставила их сделать выбор, повлёкший за собой масштабные последствия.

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