Кто заменит ведущего?! На Первом канале дали комментарий после увольнения Галкина

Последние несколько недель кардинально изменили жизнь многих знаменитостей. Непростая ситуация в мире, связанная с политической обстановкой заставила их сделать выбор, повлёкший за собой масштабные последствия.
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