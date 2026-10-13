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АвтоИдеи

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Реальная цена годовалой Lada Iskra: сравниваю предложения дилера, выкупа и перекупщиков

Реальная цена годовалой Lada Iskra: сравниваю предложения дилера, выкупа и перекупщиков

Когда речь заходит о продаже автомобиля, которым владел меньше года, всегда хочется понять, насколько честно тебя оценивают.

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