Хайлайты Международной выставки дизайна ARTDOM 2025

Специально к Международной выставке мебели, интерьерных решений и искусства ARTDOM 2025, которая пройдет с 20 по 22 февраля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо», российские и международные компании готовят презентации своих новых коллекций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии