США ставят мир на грань новой ядерной гонки

Москва обозначила свою позицию в переговорах о возобновлении своего участия в СНВ-3 @ Министерство обороны РФ/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция.