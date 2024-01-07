США ставят мир на грань новой ядерной гонки

Москва обозначила свою позицию в переговорах о возобновлении своего участия в СНВ-3 @ Министерство обороны РФ/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция.
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