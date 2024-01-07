БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Ничего такими темпами скоро волнения у них закончатся и будут казахи мирно жить в своих юртах пасти баранов и друг др...Казахстан два год...
  • Александр Ткаченко
    Надо организовать сбор кизяка для замерзающего Казахстана. Мы же не звери. Да и ещё войлока на юрты тёплая штука.Наглая политика, ...
  • Наталия Шумакова
    Не говори за всех, боец диванный, лучше мозги включи.Наш МИД припугнул...

США ставят мир на грань новой ядерной гонки

США ставят мир на грань новой ядерной гонки

Москва обозначила свою позицию в переговорах о возобновлении своего участия в СНВ-3 @ Министерство обороны РФ/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция.

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