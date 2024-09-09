Один из напавших на Курскую область боевиков ВСУ попросил прощения после содеянного

Пленный разведчик 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко, который нападал на людей в Суджанском районе Курской области, заявил 9 сентября, что раскаивается в содеянном.
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