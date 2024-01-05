Вернется ли на Первый канал «заукраинский» телеведущий Иван Ургант? Есть несколько факторов, которые могут дать надежду его поклонникам-русофобам, сообщает Pravda.
Ивана Урганта усиленно пропихивают на Первый канал
Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Путин не даст в обиду Эрнста, значит скоро ждите и Ваню на Первом.
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14 час.
ПавелЗзаварзин
Сколько можно терпеть пропаганду этого ДЕРЬМА???
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13 час.
Сергей Дмитриев
...А надо спросить у ПескОва, "он ведь рыжий, Яму видней..." (по С)
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10 час.
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