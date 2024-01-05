СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Англия показала, что в условиях глобального системного кризиса Запад снова заинтересован в создании беспорядков в Рос...Разделяй и властв...
  • Юрий анин
    Разделяй и властв...
  • Анатолий Анатольев
    УЖЕ ПРОИГРАЛА!!!Роджерс: Прогноз ...

Ивана Урганта усиленно пропихивают на Первый канал

Ивана Урганта усиленно пропихивают на Первый канал

Вернется ли на Первый канал «заукраинский» телеведущий Иван Ургант? Есть несколько факторов, которые могут дать надежду его поклонникам-русофобам, сообщает Pravda.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Василий Садайло
Путин не даст в обиду Эрнста, значит скоро ждите и Ваню на Первом.
Ответить
14 час.
ПавелЗзаварзин
Сколько можно терпеть пропаганду этого ДЕРЬМА???
Ответить
13 час.
Сергей Дмитриев
...А надо спросить у ПескОва, &quot;он ведь рыжий, Яму видней...&quot; (по С)
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх