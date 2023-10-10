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Bloomberg: ХАМАС отправил Pax Americana в учебники истории

Bloomberg: ХАМАС отправил Pax Americana в учебники истории

Обозреватель Bloomberg Хал Брэндс выразил мнение, что атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников По мнению журналиста, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности.

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