За что ему такая честь? Новость о принце Гарри вызвала насмешки и негодование

Фанаты возмущены вопиющей несправедливостью. Новость о принце Гарри возмутила многих LEGION-MEDIAПринц Гарри, которому в минувшем году пришлось смириться с рядом унизительных неудач, переживает сейчас момент едва ли не самого яркого триумфа в своей жизни: он узнал, что его неожиданно представили к чрезвычайно почетной награде.