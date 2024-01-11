За что ему такая честь? Новость о принце Гарри вызвала насмешки и негодование

Фанаты возмущены вопиющей несправедливостью. Новость о принце Гарри возмутила многих LEGION-MEDIAПринц Гарри, которому в минувшем году пришлось смириться с рядом унизительных неудач, переживает сейчас момент едва ли не самого яркого триумфа в своей жизни: он узнал, что его неожиданно представили к чрезвычайно почетной награде.
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