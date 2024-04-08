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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

When Calls the Heart Season 11 Episode 1 Review: When Stars Align

Welcome back to Hope Valley, Hearties!  A lot changed in When Calls the Heart Season 10, and we're here to review what happened in When Calls the Heart Season 11 Episode 1 Episode 1 and if it was worth it.

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