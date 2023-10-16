Тушенка из свинины домашняя в духовке вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Тушенка из свинины — это классическое блюдо, которое никогда не выходит из моды. Это прочно вписалось в кулинарное наследие разных культур и пользуется популярностью благодаря своему богатому вкусу и удобству хранения.
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