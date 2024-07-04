Названы три простых, но вкусных продукта для крепкого сна

Эксперты рекомендуют включать в вечерний рацион продукты, способствующие улучшению сна. Диетолог Мэри Сабат отмечает, что миндаль, благодаря магнию, помогает расслабить мышцы и стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая его колебания.
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