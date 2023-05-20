Депутат Чаплин назвал садовых гномиков и пластиковые пруды антитрендом сезона

Депутат Годумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал не тратить деньги на искусственные украшения для сада, такие как гипсовые гномики, пластмассовые прудики или разноцветная галька, так как это является антитрендом сезона.
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