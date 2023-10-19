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ФедералПресс

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Гендиректор «Российского экспортного центра» выступила за региональные меры поддержки экспорта

Гендиректор «Российского экспортного центра» выступила за региональные меры поддержки экспорта

МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. «Российский экспортный центр» (РЭЦ) поддерживает тезис о том, что система поддержки экспорта, эффективно выстроенная на федеральном уровне, обязательно должна работать в синергии с региональными мерами.

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