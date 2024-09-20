Житель Курской области рассказал об ударе ВСУ кассетным боеприпасом по мирному населению

Житель Курской области Олег Москвин рассказал, что пережил удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетным боеприпасом в первые дни вторжения украинских войск на российскую территорию, передает ТАСС.
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