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Новости экономики России

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Усиление позиций левых партий во Франции вызывает обеспокоенность рынка

Усиление позиций левых партий во Франции вызывает обеспокоенность рынка

Во вторник утром курс доллара находился немного выше минимумов почти за месяц (104,99). Американская валюта сохраняет слабость после пятничного неожиданно слабого отчета о занятости в ожидании сегодняшнего выступления главы ФРС Дж.

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