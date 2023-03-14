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Розенбаум рассказал о своём состоянии здоровья после экстренной операции в Красноярске

Александр Розенбаум после удаления тромба вышел на связь своими поклонниками.Народный артист России Александр Розенбаумом, которому после концерта в Красноярске экстренно сделали операцию по удалению тромба, заявил, что чувствует себя вполне хорошо.

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