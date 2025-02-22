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Швыдкой: в России не рады занимавшим активную антироссийскую позицию артистам

Швыдкой: в России не рады занимавшим активную антироссийскую позицию артистам

В России не будут рады возвращению занимавших активную антироссийскую позицию артистов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Уехали и хрен им попутный !
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